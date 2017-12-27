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27. 12. 2017

Половина немцев хотят отставки Меркель до завершения ее срока

Почти половина немецких граждан считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна уйти в отставку до очередных запланированных выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.

Так, 47% опрошенных выступают за то, чтобы Меркель ушла в отставку до конца своего четырехлетнего срока. Лишь 36% хотели бы, чтобы канцлер проработала весь свой срок. В опросе приняли участие 2036 избирателей.

После парламентских выборов 24 сентября Меркель имела гораздо большую поддержку и лишь 36% избирателей высказывались тогда за ее досрочную отставку. В октябре этот показатель вырос до 44%.

Отмечается, что падение рейтинга Меркель обусловлено провальной попыткой сформировать правительственную коалицию со "Свободными демократами" и "зелеными".

Отметим, Германия находится без правительства самый длительный период со времен Второй мировой войны.

Источник: korrespondent.net

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