Тиллерсон призвал Лаврова вернуть наблюдателей на Донбасс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего последнего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал вернуть российских наблюдателей в состав СЦКК по Донбассу. Об этом в среду, 27 декабря, рассказала представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорится в сообщении.

Ранее в России заявляли, что для возвращения наблюдателей в состав СЦКК необходимо "прекращение провокаций со стороны Киева".

Источник: korrespondent.net