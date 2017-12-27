В Санкт-Петербурге вечером в среду, 27 декабря, прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Издание отмечает, что в результате взрыва пострадали три человека, их госпитализировали.

Взрыв произошел в камере хранения, зацепило одну из касс. Вместе с тем, разрушений в здании из-за ЧП нет.

По информации РИА Новости, инцидент произошел в магазине "Перекресток". Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из супермаркета 50 человек. На месте работают МЧС и Росгвардия.

По данным издания пострадали девять человек.

Cмотрите фотогалерею: В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в Крыму прогремел неизвестный взрыв 26 декабря после 15:00.

Источник: korrespondent.net