В Санкт-Петербурге вечером в среду, 27 декабря, прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Издание отмечает, что в результате взрыва пострадали три человека, их госпитализировали.
Взрыв произошел в камере хранения, зацепило одну из касс. Вместе с тем, разрушений в здании из-за ЧП нет.
По информации РИА Новости, инцидент произошел в магазине "Перекресток". Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из супермаркета 50 человек. На месте работают МЧС и Росгвардия.
По данным издания пострадали девять человек.
Cмотрите фотогалерею: В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие
Ранее сообщалось, что в Крыму прогремел неизвестный взрыв 26 декабря после 15:00.
Источник: korrespondent.net
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