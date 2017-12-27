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27. 12. 2017

В Вашингтоне возле метро произошла стрельба

В центре Вашингтона в районе станции метро Геллери-Плейс в среду, 27 декабря, неизвестный открыл огонь. Как сообщает телеканал Wusa9, мужчина обстрелял окружающие здания и рекламные конструкции.

Свидетели инцидента сообщают, что мужчина – темнокожий, одет в черную одежду, на вид ему около 40.

Полицейские мобилизовали силы для поиска преступника. По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, пару недель назад произошла стрельба на территории кампуса Penn State Beaver университета американского штата Пенсильвания, в результате которой погибли два человека.

Источник: korrespondent.net

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