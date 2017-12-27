Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными

Обмен пленными между Киевом и ЛДНР состоялся 27 декабря. Его ожидали больше года - стороны не могли договориться о деталях, согласовать списки пленных, прекращали и возобновляли переговоры.

Пленные сепаратистов уже находятся на подконтрольной украинской армии территории. Президент Петр Порошенко, который встречал освобожденных пленных, отметил, что "все 74 заложника уже дома".

Корреспондент.net разбирадся как проходил крупнейший за всю историю конфликта на Донбассе обмен пленными.

Путин и патриарх Кирилл помогли

Накануне обмена пленными патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился 25 декабря в Москве с главами самопровозлашенными "республик" и спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам Виктором Медведчуком.

Патриарх тогда сказал, что обмен 27 декабря "положит начало" дальнейшим обменам. Он отметил, что в списки не вошли "все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену".

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года.

"Слушайте, ну давайте сделаем это в конце концов. Потом можно и дальше пойти", - сказал российский лидер.

В ноябре Путин встретилсяи с Медведчуком по вопросу обмена пленными. Медведчук сообщил, что Киев готов освободить более 300 человек. Путин пообещал тогда поговорить с руководством ЛДНР.

Переговоры состоялись в тот же день. Это были первые переговоры российского президента с главами сепаратистских "республик".

После обменя пленными Медведчук отметил, что благодарить нужно не только Путина и Кирилла, но и главу украинской канонической Православной церкви Митрополита Онуфрия и глав ЛДНР.

Обмен пленными между Украиной и сепаратистами в предыдущий раз проводился осенью 2016 года.

С тех пор на встречах в Минске договориться о новом обмене не удавалось - стороны несколько раз меняли обменные списки, поскольку они не устраивали то одну, то другую сторону конфликта.

Однако о формуле из минских соглашений "всех на всех" договориться не удалось. Был согласован форма 306 на 74.

Пленные сепаратисты отказались возвращаться в ЛДНР

Обмен пленными проходил 27 декабря в районе КПП Майорск к северу от подконтрольной сепаратистам Горловки. Он продлился почти четыре часа. За обменом наблюдали представители ОБСЕ и Красного Креста.

По результатам обмена пленными украинская сторона передала сепаратистам 237 человек вместо заявленных 306. Как рассказал Медведчук, остальные отказались или были освобождены из заключения.

Представитель Украины в трехсторонней группе переговоров по Донбассу Ирины Геращенко, По словам Ирины Геращенко ранее говорился, что сепаратисты удерживают более 160 граждан Украины, "но за полтора года переговоров боевики подтвердили лишь 97".

Как сообщает Громадське, ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую, 43 человека из списка тех, кого планировали передать сепаратистам, уже отбыли наказание и были освобождены, потому не приехали на обмен. Кроме того, она подтвердила то, что есть часть людей, которые отказываются от переезда в ЛДНР. В числе освобожденных из плена сепаратистов: ультрас луганской Зари Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, контрактник ВСУ Валентин Богдан, боец 24 бригады Артем Виндюк и блогеры Эдуард Неделяев и Валентин Фомичев, ученый Игорь Козловский. Кроме того, сепаратисты передали "киборгов" Александра Морозова и Ивана Лясова, солдата Алексея Кириченко, который попал в плен "ДНР" еще в августе 2014 года и еще одного военнослужащего, лейтенанта ВСУ Андрея Бессараба, который служил в инженерных войсках. Также освобождены: снайпер из 128 бригады Александр Олейник, находившийся в плену с февраля 2015 года, члены батальона Кривбасс Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которые попали в плен еще в 2015 году. Также в списке: Евгений Чуднецов, Алексей Кодьман, Александр Калин, Абрамов, Арбузов, Белов, Бучок, Гайва, Гашпор, Голиков, Даркин, Казначеев, Кононенко Евгений и Кононенко Игорь, Костенников, Канарский, Коць, Куськов, Левашов, Любчук, Неделяев, Недосейкин, Новицкий, Овчаренко, Елена Политова, Попов, Радулов, Сапожников, Симоненко, Сычев, Синченко, Соболев, Старченко, Теренко, Храміх, Чмерук, Чулга, Швайко, Яковенко, Василий Гулька, Иовов, Кушпиль , Петрачкова, Радовец, Гладкий, Роман Фурсов. Как проходил обмен пленными в галерее Корреспондент.net: Cмотрите фотогалерею: Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными

Источник: korrespondent.net