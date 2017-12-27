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27. 12. 2017

В Германии конфисковали рекордные семь тонн кокаина в этом году

В Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные для этого года семь тонн кокаина. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Отмечается, что большая часть наркотика была обнаружена в портах Гамбурга и Бремерхафена. Полиция предполагает, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке.

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение", - поясняет Кристиан Хоппе из ведомства.

По его словам, ожидается рост потребления кокаина в Германии.

Напомним, в Испании полицейские изъяли шесть тонн кокаина в Альхесирасе.

По материалам Русской службы DW.

Источник: korrespondent.net

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