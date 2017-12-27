28 декабря 2017, четверг, 07:04
+4°C
Завтра +7°C
+4°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,34
27. 12. 2017

Франция и ФРГ сделали заявление по обмену пленными

Украина должна довести процесс с обменом пленных до конца. Об этом говорится в заявлении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованного на сайте ведомства федерального канцлера в среду, 27 декабря.

"Канцлер Меркель и президент Макрон призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заложниками, предоставить полный доступ Международному комитету Красного Креста (МККК) и поддержать поиск МККК пропавших без вести лиц", - говорится в заявлении.

Стороны отметили, что реализация процесса сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы.

Напомним, в ГПУ сообщили, что в ходе обмена пленных освободили 73 заложника.

В свою очередь в СБУ сообщили, что сейчас в плену остаются 103 украинца.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мне кажется, у декабря сейчас сложный период принятия себя. Он пытается понять: кто же он? Весна? Зима? А может, осень?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.