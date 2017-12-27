Франция и ФРГ сделали заявление по обмену пленными

Украина должна довести процесс с обменом пленных до конца. Об этом говорится в заявлении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованного на сайте ведомства федерального канцлера в среду, 27 декабря.

"Канцлер Меркель и президент Макрон призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заложниками, предоставить полный доступ Международному комитету Красного Креста (МККК) и поддержать поиск МККК пропавших без вести лиц", - говорится в заявлении.

Стороны отметили, что реализация процесса сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы.

Напомним, в ГПУ сообщили, что в ходе обмена пленных освободили 73 заложника.

В свою очередь в СБУ сообщили, что сейчас в плену остаются 103 украинца.

Источник: korrespondent.net