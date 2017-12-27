В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв

В Аргентине на зерновом терминале в Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в среду, 27 декабря, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщили пожарные и сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Взрыв был такой силы, что вызвал панику у местных жителей. На месте взрыва образовался столб из дыма.

Причину взрыва эксперты пока не установили. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.

#BreakingNews huge #explosion in @COFCOINTL plant in #Argentina #agro #news @UK_COFCO @NideraSemillas pic.twitter.com/0LyOtEjIdV — Luis Alvarado Day (@LuisAlvaradoDay) 27 декабря 2017 г.

Напомним, в Санкт-Петербурге 28 декабря в супермаркете взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами.

Источник: korrespondent.net