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27. 12. 2017

В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв

В Аргентине на зерновом терминале в Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в среду, 27 декабря, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщили пожарные и сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Взрыв был такой силы, что вызвал панику у местных жителей. На месте взрыва образовался столб из дыма.

Причину взрыва эксперты пока не установили. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.

#BreakingNews huge #explosion in @COFCOINTL plant in #Argentina #agro #news @UK_COFCO @NideraSemillas pic.twitter.com/0LyOtEjIdV

— Luis Alvarado Day (@LuisAlvaradoDay) 27 декабря 2017 г.

Напомним, в Санкт-Петербурге 28 декабря в супермаркете взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами.

Источник: korrespondent.net

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Мне кажется, у декабря сейчас сложный период принятия себя. Он пытается понять: кто же он? Весна? Зима? А может, осень?

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