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28. 12. 2017

Канада намерена расширить военную помощь Украине

Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Укринформ.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", – сказал он. 

По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране.

Парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев 

Напомним, ранее Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.

Источник: korrespondent.net

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