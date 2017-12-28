Канада намерена расширить военную помощь Украине

Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Укринформ.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", – сказал он.

По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране.



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Напомним, ранее Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.

Источник: korrespondent.net