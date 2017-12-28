Два землетрясения произошли в Иране

Один человек погиб и по меньшей мере 56 человек пострадали в среду, 27 декабря, в результате двух землетрясений в отдельных районах Ирана, сообщает Радио Свобода.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе Альборз, примерно в 50 километрах к западу от столицы Тегерана.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Керман, примерно в 700 километрах от Тегерана. О жертвах или разрушениях там не сообщается.



За три месяца в Мексике зафиксировали около 13 тысяч землетрясений

Как сообщал Корреспондент.net, в середине ноября в иранской провинции Керманшах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. Жертвами землетрясения стали более 520 человек, еще более 7 тысяч получили травмы.

Источник: korrespondent.net