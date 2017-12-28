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28. 12. 2017

Обама и Клинтон вызывают наибольшее восхищение у американцев

 
Бывший президент США Барак Обама назван самым почитаемым американцами мужчиной 2017 года, среди женщин в этой номинации первое место заняла экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.
 
Обама "завоевывает" эту позицию уже десятый раз, хотя и потерял 5% поддержки по сравнению с 2016 годом. В тэтом году он набрал 17%. На втором месте – нынешний президент Дональд Трамп – 14%, на третьем – Папа Римский Франциск – 3%.
 
Клинтон занимает лидирующую позицию 16-й год подряд, так считают 9% респондентов, за ней следует бывшая первая леди страны Мишель Обама – 7%. На третьем месте – телеведущая Опра Уинфри – 4%.
 
Опрос проводился Институтом Гэллапа с 4 по 11 декабря, в нем приняли участие 1049 человек.

СМИ сообщили о возвращении Обамы в политику
 
Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа опустился до рекордно низкой отметки.

Источник: korrespondent.net

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