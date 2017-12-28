28 декабря 2017, четверг, 07:03
+4°C
Завтра +7°C
+4°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,34
28. 12. 2017

Землетрясение произошло в Тихом океане

 
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером 27 декабря в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 140 километрах к юго-западу от деревни Меризо. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 километра.
 
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Мощное землетрясение на Яве: погибли два человека
 
Ранее сообщалось, что в Иране произошли два землетрясения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мне кажется, у декабря сейчас сложный период принятия себя. Он пытается понять: кто же он? Весна? Зима? А может, осень?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.