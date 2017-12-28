Численность боевиков ИГ в Ираке и Сирии сократилась в 35 раз – Трамп

Президент США Дональд Трамп связал сообщения о сокращении численности боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке с 35 тысяч человек до 1 тысячи человек со своим президентством.





“On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre @dcexaminer pic.twitter.com/OgYEuDgzD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.



Трамп заявил о победе над ИГ в Ираке и Сирии "20 января – день инаугурации Трампа – примерно 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. кв.миль (около 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря военная система США зафиксировала оставшуюся 1 тысячу или около того боевиков, которые контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5000 квадратных километров)", – написал Трамп в Twitter.

Напомним, 22 декабря Трамп заявил, что американские военные освободили от боевиков ИГ "практически все" районы Сирии и Ирака.

Источник: korrespondent.net