28 декабря 2017, четверг, 09:16
+4°C
Завтра +7°C
+4°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,34
28. 12. 2017

Численность боевиков ИГ в Ираке и Сирии сократилась в 35 раз – Трамп

 
Президент США Дональд Трамп связал сообщения о сокращении численности боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке с 35 тысяч человек до 1 тысячи человек со своим президентством. 
 
"20 января – день инаугурации Трампа – примерно 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. кв.миль (около 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря военная система США зафиксировала оставшуюся 1 тысячу или около того боевиков, которые контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5000 квадратных километров)", – написал Трамп в Twitter.

“On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre @dcexaminer pic.twitter.com/OgYEuDgzD2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.


Трамп заявил о победе над ИГ в Ираке и Сирии
 
Напомним, 22 декабря Трамп заявил, что американские военные освободили от боевиков ИГ "практически все" районы Сирии и Ирака.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.