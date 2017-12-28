Итоги 27.12: Обмен пленными и биометрия на границе

В Нацбанке рассказали, что будет с курсом гривны в 2018 году

В 2018 году колебания курса будут зависеть от того, как будет развиваться экономика и каким будет баланс между притоком и оттоком валютной выручки на рынок Украины. Об этом заявил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, Нацбанк сможет удержать национальную валюту в тех пределах, которые позволяют эффективно сбалансировать как внутренний рынок, так и валютно-обменные операции, которые осуществляет Украина.

Украина ввела биометрический контроль на границе с Россией

На границе Украины с Россией заработал биометрический контроль в тестовом режиме. Россияне обязаны сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться или предъявлять загранпаспорт, где эти данные записаны на электронный носитель.

Биометрия на границе Украины с Россией. Главное

Пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

На Донбассе прошел масштабный обмен пленными

На Донбассе состоялся процесс обмена пленными. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека.

Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными

Граждан России в последний момент вычеркнули из списков на обмен. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев не освободил арестованных россиян, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в РФ украинцев.

США призвали Россию вернуть военных наблюдателей на Донбасс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего последнего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал вернуть российских наблюдателей в состав СЦКК по Донбассу.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", – заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Гройсман потребовал отставки главы Укроборонпрома

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя Укроборонпрома из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

Гендиректор Укроборонпром Роман Романов заявил, что не собирается уходить в отставку.

В супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете, который расположен на Кондратьевском проспекте. В магазине взорвалось самодельное взрывное устройство, мощность которого эквивалентна 200 граммам тротила. В результате взрыва пострадали более 10 человек.

В Минобороны назвали количество погибших за год на Донбассе

Безвозвратные потери сил антитеррористической операции на Донбассе в период с начала года по 18 декабря составили 191 человек, ранения получили 174 военнослужащих, сообщило Министерство обороны Украины.

Источник: korrespondent.net