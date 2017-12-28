28 декабря 2017, четверг, 09:16
+4°C
Завтра +7°C
+4°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,34
28. 12. 2017

В Чернигове "заминировали" три моста

В Чернигове в среду, 27 декабря, неизвестные сообщили о минировании сразу трех мостов – железнодорожного, автомобильного и пешеходного. Об этом на своей страницев соцсети Facebook сообщил заместитель Черниговского городского главы Александр Ломако.

Согласно процедуре, сотрудники МЧС должны проверить каждый из них. По данным чиновника, в результате на въездах в город со стороны Киева образовались огромные пробки.

По данным жителей города, автомобильный мост уже открыли.

Напомним, ранее в Украине "заминировали" шесть аэропортов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.