В Чернигове "заминировали" три моста

В Чернигове в среду, 27 декабря, неизвестные сообщили о минировании сразу трех мостов – железнодорожного, автомобильного и пешеходного. Об этом на своей страницев соцсети Facebook сообщил заместитель Черниговского городского главы Александр Ломако.

Согласно процедуре, сотрудники МЧС должны проверить каждый из них. По данным чиновника, в результате на въездах в город со стороны Киева образовались огромные пробки.

По данным жителей города, автомобильный мост уже открыли.

Напомним, ранее в Украине "заминировали" шесть аэропортов.

Источник: korrespondent.net