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28. 12. 2017

В Украине изъято и уничтожено более 79 тысяч боеприпасов – ГСЧС

В Украине с начала года пиротехниками изъято более 79 тысяч боеприпасов. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили представители пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 79 тыс. 355 взрывоопасных предметов, в том числе 445 авиационных бомб", – говорится в сообщении. 

В частности, только за последние четверо суток осуществлено 68 выездов, в ходе которых выявлено 411 боеприпасов. 

Кроме этого, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, в Луганской области в течение вторника, 26 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было обследовано 30,2 га территории области, где обнаружена и изъята 31 единица взрывоопасных предметов. В этот же день в Донецкой области пиротехнические подразделения осуществили 11 выездов, во время которых обнаружили 70 единиц взрывоопасных предметов. 

Напомним, ранее в ООН сообщили, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.

Источник: korrespondent.net

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