Масштабные перебои электроэнергии возникли в Великобритании из-за снегопада

Сильный снегопад, который продолжается в Великобритании 28 декабря, вызвал по всей стране масштабные перебои с подачей электроэнергии. На трассах из-за гололеда возникают пробки, а в аэропортах задерживают вылеты самолетов. Об этом сообщает РИА Новости Украина.
Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии и о том, что на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.
Сообщается, что из-за снегопада аэропорт Станстед за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов.
Напомним, из-за недавних снегопадов в Украине произошло 1315 ДТП.
Как сообщалось, в Британии газ подорожал до четырехлетнего максимума.
Источник: korrespondent.net
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