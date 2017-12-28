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28. 12. 2017

Масштабные перебои электроэнергии возникли в Великобритании из-за снегопада

Сильный снегопад, который продолжается в Великобритании 28 декабря, вызвал по всей стране масштабные перебои с подачей электроэнергии. На трассах из-за гололеда возникают пробки, а в аэропортах задерживают вылеты самолетов. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной Ирландии и Шотландии и о том, что на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась многокилометровая пробка.

Сообщается, что из-за снегопада аэропорт Станстед за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов.

Напомним, из-за недавних снегопадов в Украине произошло 1315 ДТП.

Как сообщалось, в Британии газ подорожал до четырехлетнего максимума.

Источник: korrespondent.net

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