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28. 12. 2017

В Израиле построили самую высокую башню из Lego

В столице Израиля Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из детского конструктора Lego, для которой понадобилось более 500 тысяч деталей, сообщает ТСН.

Высота конструкции составила около 36 метров – это сопоставимо с 12-этажным домом. Создатели башни побили предыдущий рекорд в 35,47 метра, который был установлен в прошлом году в Германии.

К строительству башни присоединились тысячи местных жителей. Таким образом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Германии построили самый высокий замок из песка высотой 16,68 метров – примерно высота пятиэтажного дома.

Источник: korrespondent.net

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