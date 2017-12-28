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28. 12. 2017

На Мальте частный самолет врезался в здание

На Мальте в аэропорту частный самолет Dassault Falcon 7X врезался в здание, сообщает Times of Malta.

Отмечается, что стоявший самолет внезапно покатился, протаранил забор, а затем въехал в здание. В результате аварии пострадавших нет, так как в здании и в самолете никого не было.

По предварительной версии, причиной инцидента стал сильный ветер. Управление по транспорту Мальты и администрация аэропорта начали расследование аварии.

Cмотрите фотогалерею: На Мальте частный самолет врезался в здание

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в бразильском штате Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли три человека.

В Британии самолет совершил посадку без переднего шасси

Источник: korrespondent.net

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