Новый премьер Польши: Варшава поддерживает Киев

Варшава намерена продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины. Об этом заявил новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

По словам пресс-секретаря польского правительства Йоанны Копциньской, во время телефонного разговора премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Моравецкого с вступлением в должность главы правительства.

Собеседники подтвердили важность углубления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности, культуры и местного самоуправления. "Премьер-министр (Польши, – ред.) подтвердил, что Польша поддерживает евроатлантические стремления Украины и намерена продолжать поддержку в этой сфере", – сказала пресс-секретарь польского правительства.

Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам - от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Варшавы как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года. Пригласил коллегу посетить Киев в удобное время", - написал в свою очередь Гройсман после разговора на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Моравецкий считает небезопасным строительство российского газопровода Северный поток-2.

Источник: korrespondent.net