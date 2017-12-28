Лавров: Россия ответит на новые санкции США

Вступление в силу новых санкций США против России неизбежно отразится на отношениях между двумя странами. Об этом заявил в интервью Интерфаксу глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия будет отвечать на "любые враждебные действия".

"США предпринимают недружественные шаги против нашей страны. Реализация закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" неизбежно будет отражаться на отношениях. При этом в Вашингтоне явно переоценивают свои возможности – российская экономика не только адаптировалась, но и вернулась на траекторию роста, начинает обретать новое качество", – заявил Лавров.

По его словам, "на любые враждебные действия против России и наших граждан отвечали и будем отвечать – так, как будет для нас наиболее оптимально".

Лавров выразил надежду на то, что "в Вашингтоне со временем все-таки осознают бесперспективность давления на нашу страну".

"Собственно, чем быстрее некоторые американские политики избавятся от иллюзий, что Россию можно запугать ограничительными мерами или демонстрацией военного потенциала, тем будет лучше для всех, включая их самих", – убежден Лавров.

Как сообщал Корреспондент.net, новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком граждан России, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.

Напомним, в сентябре США в очередной раз усилили санкции против России. Новые ограничения сокращают сроки кредитования физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.

Источник: korrespondent.net