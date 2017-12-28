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28. 12. 2017

В Москве задержали оппозиционера Яшина

Российского оппозиционного политика, муниципального депутата Москвы Илью Яшина задержали возле его дома и везут в ОВД Красносельского района. Об этом сам Яшин сообщил в Twitter в четверг, 28 декабря.

"Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников", – написал политик.

Как сообщает телеканал Дождь, никаких обвинений Яшину предъявлено не было. Он считает, что задержание может быть связано с несанкционированной с властями Москвы акцией 24 декабря, организатором которой он выступил.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года.

Источник: korrespondent.net

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