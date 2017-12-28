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28. 12. 2017

В Италии перевернулся автобус: 15 пострадавших

На юге Италии близ города Реджо-ди-Калабрия перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали не менее 15 человек, сообщает агентство АНСА.

Две женщины получили серьезные ранения. Сейчас их жизнь вне опасности.

Всего в салоне автобуса ехали 45 пассажиров. Он следовал по шоссе A2 из города Урбино в области Марке в сицилийский город Катания.

Пострадавших в ДТП направили в больницы города Реджо-ди-Калабрия.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Киевской области в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек. ДТП произошло на 12-м километре дороги Мытныця-Фастов.

В Казани автобус врезался в мечеть

Источник: korrespondent.net

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