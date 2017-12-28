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28. 12. 2017

В РФ задержали украинку по подозрению в торговле наркотиками

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали украинку по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказала представитель ГУМВД России Светлана Смольянинова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, были задержаны предполагаемая организатор наркотрафика – 28-летняя сотрудница Агентства развития туризма и социокультурных проектов и ее подельница – 30-летняя украинка.

"Вначале в момент закладки наркотиков была задержана 30-летняя женщина. Через нее удалось выйти на предполагаемую организатора незаконного бизнеса, которая также задержана", — сообщила Смольянинова.

В полиции уточнили что в момент задержания у женщины в автомобиле нашли 61 сверток с синтетическим наркотиком.

Как сообщалось, два украинца пытались провезти через российско-украинскую границу около 4,5 килограммов канабиса. Злоумышленников выявили специально обученные собаки.

Источник: korrespondent.net

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