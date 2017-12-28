СБУ собрала 393 доказательства агрессии РФ против Украины

Служба безопасности Украины подготовила 393 свидетельства о вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также физического насилия и издевательств над украинскими гражданами в застенках ОРДЛО. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Новые полученные доказательства СБУ обнародовала на страницах очередного информационного бюллетеня, посвященного этой теме. Это уже пятое издание, подготовленное по результатам опроса сотрудниками спецслужбы еще сорока трех украинских граждан, находившихся в заложниках российских террористических группировок", - говорится в сообщении.

Кроме доказательств присутствия российских войск на территории Украины и фактов пыток граждан боевиками, в перечислены результаты судебных решений по преступным действиям сепаратистов. Стоит отметить, что многие свидетельства были задокументированы правоохранителями от украинских солдат, попавших в плен в результате ада под Иловайском, факт которого так упорно замалчивают кремлевские пропагандисты.

Для удобства и расширения читательской аудитории информационный бюллетень раскрывает свою тематику на трех языках - украинском, английском и русском.

"СБУ готова оказывать всестороннюю помощь в исследовании этих преступлений представителям международных организаций, в частности правозащитным организациям, передав им собранные материалы", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Напомним, президент Петр Порошенко на заседании ООН показал доказательства присутствия военных РФ на Донбассе.

Источник: korrespondent.net