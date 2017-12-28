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28. 12. 2017

В Германии фура с украинскими номерами въехала в авто полицейских

В Германии недалеко от Фирзена в четверг, 28 декабря, фура с украинскими номерами протаранила полицейскую машину. В результате аварии погибла женщина офицер, сообщает RTL.

Отмечается, что кроме погибшей женщины в ДТП пострадали еще двое правоохранителей. Они получили травмы разной тяжести. Кто был за рулем грузовика, не сообщается.

Отмечается, что во время аварии полицейский автомобиль был припаркован на обочине с включенными проблесковыми маячками. Однако после столкновения фура протащила за собой полицейскую машину метров 200.

Как сообщалось, на юге Италии близ города Реджо-ди-Калабрия перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали не менее 15 человек.

Источник: korrespondent.net

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