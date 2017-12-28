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28. 12. 2017

Стало известно, кто вместе с Порошенко поздравит украинцев с Новым годом

Украинцев вместе с президентом Петром Порошенко в новогоднюю ночь поздравят народная артистка и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом Корреспондент.net рассказал источник в Администрации президента Украины.

"В ролике будут участвовать народная артистка Украины Ада Роговцева, которая поздравит украинцев прямо со сцены одного из театров. Со словами наилучших пожеланий обратится и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз", – сказал источник.

По его словам, не исключено, что будет поздравление и одного из победителей Ігор нескорених.

Так же будет небольшой видеоблог о главных достижениях Украины за 2017 год.

Президент же обратится к украинцам, находясь на территории Михайловского Златоверхого собора. По времени ролик будет не более пяти минут.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году вместе с президентом Порошенко украинцев поздравляли победительница Евровидения-2016 года Джамала, замкомандующего аэромобильных войск и герой Украины Андрей Ковальчук и параолимпийские чемпионы.

Источник: korrespondent.net

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