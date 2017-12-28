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28. 12. 2017

Биометрия на границе усложнит работу спецслужб России – СБУ

Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб, что позитивно скажется на укреплении нацбезопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, пишет Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб", - сказал Грицак, добавив, что система биометрического контроля позволит ускорить процесс идентификации людей, которые причастны к различным видам преступлений.

Глава СБУ уверен, что российская сторона примет зеркальные меры.

"Я убежден, что Россия будет предпринимать меры в ответ, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего", - добавил Грицак.

Напомним, Украина в тестовом режиме запустила 27 декабря биометрический контроль на границе с Россией.

Источник: korrespondent.net

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