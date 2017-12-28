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28. 12. 2017

Итальянский президент распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 28 декабря, распустил парламент, запустив тем самым досрочные выборы. Согласно подписанному указу, новые парламентские выборы должны состояться не позже апреля 2018 года.

Между тем, неофициальная договоренность между итальянскими партиями предусматривает проведение выборов 4 марта. Окончательную дату должен утвердить Совет министров, возглавляемый Паоло Джентилони.

На заключительной пресс-конференции премьер-министр Джентилони заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.

Наибольшей поддержкой, согласно опросам, пользуется популистская партия "Движение пяти звезд", возглавляемая комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте - правящая в Италии Демократическая партия (23%).

Напомним, В Италии прошли референдумы, на которых два региона проголосовали за автономию.

Источник: Русская служба DW.

Источник: korrespondent.net

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