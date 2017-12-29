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29. 12. 2017

СМИ: В Анкаре арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ

В Турции арестовали организатора фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов, сообщает газета Yeni Safak.

Отмечается, что прокуратура Анкары обвинила Мустафу Тимура Озкана в причастности к подготовке убийства российского посла.

Суд удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал мужчину. В январе Озкана задержали для проверки, однако вскоре освободили.

Напомним, Карлов был убит в Анкаре 19 декабря во время открытия выставки картин. Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали на месте преступления.

Источник: korrespondent.net

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