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29. 12. 2017

Договор по открытому небу: РФ вводит меры для США

Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва информировала Вашингтон о введении ряда ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года, передает РИА Новости.

В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят остановки на трех аэродромах.

Захарова отметила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США о нарушении Россией Договора по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений, о чем предупредила американскую сторону. 
 
"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", − заявила представитель МИД России.
 
Также она подчеркнула, что попытки США диктовать России свои условия неприемлемы. 
 
Ранее сообщалось, что в РФ узнали о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Напомним, Украина в 2018 году планирует провести 12 наблюдательных полетов над территорией России и ряда стран Европы.

Источник: korrespondent.net

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