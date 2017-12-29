Договор по открытому небу: РФ вводит меры для США

Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва информировала Вашингтон о введении ряда ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года, передает РИА Новости.

В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят остановки на трех аэродромах.

Захарова отметила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США о нарушении Россией Договора по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений, о чем предупредила американскую сторону.

"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", − заявила представитель МИД России.

Также она подчеркнула, что попытки США диктовать России свои условия неприемлемы. Ранее сообщалось, что в РФ узнали о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США. Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Напомним, Украина в 2018 году планирует провести 12 наблюдательных полетов над территорией России и ряда стран Европы.

Источник: korrespondent.net