В Германии арестовали украинца, который совершил смертельное ДТП − СМИ

Консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров информировал, что украинца, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль в Германии, взяли под стражу, сообщил Укринформ.
По его словам, работники дипучреждения узнали о чрезвычайном происшествии из СМИ, после чего связались с органами правопорядка. Украинская сторона ждет официального письма от немецких властей, так как не известны ни имя водителя, ни конечный пункт его маршрута.
Также немецкие СМИ сообщили со ссылкой на прокуратуру и полицию, что судья принял решение об аресте 48-летнего водителя и его поместили в следственный изолятор.
Ранее сообщалось, что в Германии грузовик с украинскими номерами протаранил полицейскую машину, в результате чего погибла женщина-полицейский, а двое ее коллег пострадали.
О грузовике, петляющем по автомагистрали, немецкой полиции сообщили из Нидерландов. Патрульная машина ожидала его на автобане с включенной аварийной сигнализацией.
По имеющимся данным, в крови водителя грузовика обнаружили алкоголь.
Источник: korrespondent.net