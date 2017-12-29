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29. 12. 2017

В Германии арестовали украинца, который совершил смертельное ДТП − СМИ

 
Консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров информировал, что украинца, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль в Германии, взяли под стражу, сообщил Укринформ.
 
По его словам, работники дипучреждения узнали о чрезвычайном происшествии из СМИ, после чего связались с органами правопорядка. Украинская сторона ждет официального письма от немецких властей, так как не известны ни имя водителя, ни конечный пункт его маршрута.
 
Также немецкие СМИ сообщили со ссылкой на прокуратуру и полицию, что судья принял решение об аресте 48-летнего водителя и его поместили в следственный изолятор.
 
Ранее сообщалось, что в Германии грузовик с украинскими номерами протаранил полицейскую машину, в результате чего погибла женщина-полицейский, а двое ее коллег пострадали.
 
О грузовике, петляющем по автомагистрали, немецкой полиции сообщили из Нидерландов. Патрульная машина ожидала его на автобане с включенной аварийной сигнализацией.
 
По имеющимся данным, в крови водителя грузовика обнаружили алкоголь.

Источник: korrespondent.net

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