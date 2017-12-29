СМИ: Израиль и США заключили тайное соглашение по сдерживанию Ирана

На секретной встрече в Белом доме Израиль и США разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана, сообщил израильский канал 10.tv.

Отмечается, что 12 ноября в США прибыла делегация израильских чиновников из оборонной сферы, которую возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

Во время визита израильская сторона встретилась с американскими коллегами из Пентагона и разведки под руководством советника по национальной безопасности президента США Герберта Макмастера.

Источник в правительстве США заявил, что по итогам двухдневных переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу.

Документ якобы предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также с поставками оружия в регион.

Израильские высокопоставленные чиновники подтвердили телеканалу, что Вашингтон и Тель-Авив достигли стратегического соглашения по иранскому вопросу.

Ранее сообщалось, что США намерены создать международную коалицию против Ирана.

Напомним, в июле Нетаньяху выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии, опасаясь усиления иранского присутствия в этой стране.

Источник: korrespondent.net