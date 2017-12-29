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29. 12. 2017

За год в Сирии погибли 39 тысяч человек

В ходе гражданской войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тысяч человек. В это число входят более 2100 детей и почти 1500 женщин, сообщил в четверг, 28 декабря, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3 000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7 500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв вооруженного конфликта в завершающемся году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тысяч и 55 тысяч человек. За семь лет начиная с 2011-го война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.

Ранее сообщалось, что за время гражданской войны в Сирии погибли почти 25 тысяч женщин.

Источник: korrespondent.net

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