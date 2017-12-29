Трамп недоволен сообщениями о китайских поставках нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил в Twitter недовольсво в связи с сообщениями СМИ о тайных поставках Китаем нефти в КНДР.

"Пойманы на горячем: очень разочаровывает то, что Китай позволяет поставки нефти в Северную Корею. Мирного решения проблемы Северной Кореи никогда не будет, если так будет продолжаться", − написал американский лидер.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.

Ранее СМИ в Южной Корее опубликовали спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксированы факты передачи нефти с китайских судов на северокорейские корабли.

В Китае опровергли сообщения продаже нефти КНДР в обход санкций Совета безопасности ООН.

Напомним, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ, в частности, предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов.

КНДР назвала новые санкции ООН актом войны

Источник: korrespondent.net