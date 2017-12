Трамп недоволен сообщениями о китайских поставках нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил в Twitter недовольсво в связи с сообщениями СМИ о тайных поставках Китаем нефти в КНДР.

"Пойманы на горячем: очень разочаровывает то, что Китай позволяет поставки нефти в Северную Корею. Мирного решения проблемы Северной Кореи никогда не будет, если так будет продолжаться", − написал американский лидер.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!