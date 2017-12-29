29 декабря 2017, пятница, 07:07
+6°C
Завтра +3°C
+6°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
29. 12. 2017

Космические компании в США работают с нарушениями

Служба генерального инспектора Министерства обороны США обнаружила многочисленные нарушения в работе американских аэрокосмических компаний SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR), которые выполняют заказы по запуску военных спутников. Об этом говорится в опубликованном отчете службы.

По результатам проверок, на производственных объектах компаний было обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100.

Например, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены, кроме того в зонах, где не должны находиться посторонние предметы, инспекторы нашли банки с газировкой и личные вещи сотрудников.

В подобной зоне компании AR нашли мусор и фекалии животных, а также обнаружили "плохо закрепленные болты" в ряде конструкций.

На объектах ULA были выявлены несоответствия, связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству, что грозит преждевременным отказом электроники космических аппаратов.

В проверяющем ведомстве отмечают, что подобные нарушения повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы.

Ранее сообщалось, что двигатель нового поколения Merlin для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.