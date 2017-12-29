Космические компании в США работают с нарушениями

Служба генерального инспектора Министерства обороны США обнаружила многочисленные нарушения в работе американских аэрокосмических компаний SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR), которые выполняют заказы по запуску военных спутников. Об этом говорится в опубликованном отчете службы.

По результатам проверок, на производственных объектах компаний было обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100.

Например, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены, кроме того в зонах, где не должны находиться посторонние предметы, инспекторы нашли банки с газировкой и личные вещи сотрудников.

В подобной зоне компании AR нашли мусор и фекалии животных, а также обнаружили "плохо закрепленные болты" в ряде конструкций.

На объектах ULA были выявлены несоответствия, связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству, что грозит преждевременным отказом электроники космических аппаратов.

В проверяющем ведомстве отмечают, что подобные нарушения повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы.

Ранее сообщалось, что двигатель нового поколения Merlin для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний.

Источник: korrespondent.net