В Зимбабве опубликовали данные о льготах Мугабе

Власти Зимбабве опубликовали официальную информацию о льготах бывшего президента страны Роберта Мугабе, который ушел в отставку, пишет Herald. Положения о были опубликованы в разделе нормативно-правовых актов официального правительственного бюллетеня.

Отмечается, что экс-президенту будут предоставлены не менее шести телохранителей, два водителя, два личных секретаря, два личных помощника и два сотрудника офиса.

В распоряжение Мугабе будет передан полностью оборудованный офис в любом районе зимбабвийской столицы Хараре.

Также Мугабе готовы предоставить личную резиденцию с прислугой, площадь участка которой не должна превышать пять тысяч квадратных метров.

Также в документе предусмотрена возможность частных международных перелетов и поездок по стране, право на автомобиль Mercedes Benz S500 Series или эквивалентный по классу, а также фургон с полным приводом. Расходы на топливо будут покрываться за счет правительства, как и коммунальные услуги в офисе и резиденции.

Мугабе и членам его семьи обещают медицинское пособие. Он и его жена имеет право на получение дипломатического паспорта.

Ранее сообщалось, что Мугабе будет получать зарплату главы государства до конца жизни, а также получит несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения.

Напомним, в конце ноября 93-летний президент Зимбабве ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии. Он и его супруга получили иммунитет от уголовного преследования. Главой государства стал бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.

Источник: korrespondent.net