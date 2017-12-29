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29. 12. 2017

В РФ женщина упала в люк и нашла там пропавшего ребенка

В Татарстане женщина нашла пропавшего мальчика, провалившись в заметенный снегом люк, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Черемшан 24 декабря, когда на поиски 10-летнего мальчика отправились 120 человек. 

В ходе поисков женщина-волонтер упала в открытый люк канализационного колодца трехметровой глубины, заметенный снегом, где также находился пропавший ребенок.

Ранее он провалился туда, кричал, пока были силы, а затем лег и стал засыпать. По словам медиков, еще час − и мальчик замерз бы насмерть.

В результате падения с высоты женщина получила перелом позвонка. У мальчика диагностировали переохлаждение. Обое доставлены в больницу.

Напомним, в Николаеве 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк. 

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Источник: korrespondent.net

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