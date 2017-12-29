Итоги 28.12: Закон о медреформе и выплаты пленным

Президент подписал закон о медицинской реформе Президент Петр Порошенко подписал закон о медицинской реформе. Документ предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета. Новый механизм финансирования будет вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год. Ранее Корреспондент.net разбирался, как медреформа изменит медицинское обслуживание украинцев. Освобожденным из плена пообещали выплаты Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что всем украинцам, которых 27 декабря освободили из плена на Донбассе, выплатят по 100 тысяч гривен и зачтут время пребывания в заложниках в трудовой стаж. Он также отметил, что военнослужащим, которые попали в плен, это время засчитают как участнику боевых действий.

Россия ввела меры против США по договору об открытом небе

РФ предупредила США о введении ряда ограничений по Договору об открытом небе с 1 января 2018 года. В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят остановки на трех аэродромах.

В МИД РФ такие действия назвали ответом на планы США ограничить полеты российской военной авиации над своей территорией.

Суд вынес приговор Шуфричу-младшему по делу о ДТП

Шевченковский райсуд Киева признал виновным в ДТП сына народного депутата Нестора Шуфрича-младшего и приговорил его к году условного наказания.

Адвокат пострадавшего в ДТП Алексея Мельниченко сообщил, что суд назначил сыну депутата наказание в виде лишения свободы сроком на три года, освободив от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

В СБУ заявили о доказательствах агрессии России

В СБУ сообщили о 393 свидетельствах вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также физического насилия и издевательств над украинскими гражданами в застенках ОРДЛО.

Полученные доказательства СБУ обнародовала на страницах очередного информационного бюллетеня, посвященного этой теме.

Начались новые переговоры с ОРДЛО по обмену пленными

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по обмену пленными.

По ее словам, сепаратисты уже подтвердили местоположение более 20 украинцев.

В Украине разорился еще один банк

Национальный банк Украины отозвал лицензию у Кредит Оптима Банка, который решил добровольно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица.

Регулятор отметил, что Кредит Оптима Банк стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.

Источник: korrespondent.net