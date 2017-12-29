29 декабря 2017, пятница, 09:19
+6°C
Завтра +3°C
+6°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
29. 12. 2017

В Украине резко изменится погода

Атмосферный фронт в пятницу, 29 декабря, принесет в Украину умеренные дожди, кое-где сильные. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

"Фронт начнет двигаться с запада, поэтому сначала пройдут осадки в западных областях Украины, а в течение дня продвинутся к Винницкой, Одесской областей, придут под вечер в Житомирскую и Киевскую области. Значительная часть юга, востока Украины, Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Днепр – побудут в относительно сухой погоде, разве что с туманами. Температура воздуха будет бегать от тепла к холоду", – сообщила она.

Как отмечается, на западе ожидается 0 +4 градуса, на востоке +1 +5 градусов, в центре +5 +11 градусов, на юге +6 +13 градусов, на севере +4 +9 градусов.

В Киеве 29 декабря будет сильный некомфортный ветер, ночью и днем без существенных осадков, периодические туманы, вечером атмосферный фронт принесет дожди.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет зима в Украине.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.