В Украине резко изменится погода

Атмосферный фронт в пятницу, 29 декабря, принесет в Украину умеренные дожди, кое-где сильные. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

"Фронт начнет двигаться с запада, поэтому сначала пройдут осадки в западных областях Украины, а в течение дня продвинутся к Винницкой, Одесской областей, придут под вечер в Житомирскую и Киевскую области. Значительная часть юга, востока Украины, Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Днепр – побудут в относительно сухой погоде, разве что с туманами. Температура воздуха будет бегать от тепла к холоду", – сообщила она.

Как отмечается, на западе ожидается 0 +4 градуса, на востоке +1 +5 градусов, в центре +5 +11 градусов, на юге +6 +13 градусов, на севере +4 +9 градусов.

В Киеве 29 декабря будет сильный некомфортный ветер, ночью и днем без существенных осадков, периодические туманы, вечером атмосферный фронт принесет дожди.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет зима в Украине.

Источник: korrespondent.net