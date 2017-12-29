В Таиланде младенцев одели в костюмы собачек

В одном из роддомов Бангкока, столицы Таиланда, врачи устроили флешмоб. Об этом в пятницу, 29 декабря, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что врачи для всех младенцев, которые родились за несколько дней до Нового года, связали маленькие костюмы собачек.

Кроме этого, они подготовили и шапочки для детей – розовые и голубые, в зависимости от пола.

Также просто в палате младенцам устроили первую в их жизни фотосессию. Фотографии врачи планируют подарить родителям на Новый год.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоопарке китайского города Харбин пингвинов нарядили Санта-Клаусами.

Источник: korrespondent.net