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29. 12. 2017

Столтенберг: НАТО активизирует диалог с РФ

НАТО планирует активизировать диалог с Россией в 2018 году. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что будет больше встреч и больше использования прямых военных каналов коммуникации. Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - заявил Столтенберг.

Накануне, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что активизация диалога НАТО с Россией не может означать полной нормализации связей.

"Мы поддерживаем диалог, когда у него есть цель", - сказал Тиллерсон, однако добавил, что пока Россия не отреагирует на обеспокоенность Запада, о возвращении к регулярным плановым встречам речи не идет.

Напомним, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс не видит угрозы со стороны России для своих союзников.

По материалам Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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