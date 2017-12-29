В России объявили заочный приговор Браудеру

Тверской суд Москвы приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова к девяти и восьми годам колонии соответственно за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Интерфакс.

Уильям Браудер − международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс.

"Признать Браудера виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Признать Черкасова виновным в инкриминируемом им преступлении и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей", – огласил приговор судья Дмитрий Гордеев.

Суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, взыскав солидарно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей.

После оглашения приговора адвокаты заявили, что обжалуют его в Мосгорсуде.

В свою очередь в Генпрокуратуре РФ заявили, что намерены добиться экстрадиции Браудера в Россию.

"Генпрокуратура не прекращала и не прекращает добиваться экстрадиции в Россию Браудера. В Интерпол направлено обращение о задержании Браудера и экстрадиции его в РФ", – сказал прокурор Михаил Резниченко.

Он отметил, что с учетом изложенных надзорным ведомством новых обстоятельства Интерпол, который ранее отказывал в розыске Браудера, согласился "вернуться к этому вопросу и заново рассмотреть обращение об экстрадиции".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее России удалось внести Браудера в базу Интерпола в одностороннем порядке, благодаря процедуре "diffusion" − рассылке напрямую странам-членам организации.

Позже сам Браудер сообщил, что одновременно с внесением в список Интерпола власти США аннулировали его визу. Вскоре, однако, он получил право въезжать в страну по безвизовой программе ESTA.

Также стало известно, что Интерпол удалил из базы запрос РФ на арест инвестора Уильяма Браудера, признав его не соответствующим правилам организации.

Источник: korrespondent.net