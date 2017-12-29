Российские пранкеры пообщались с послом США при ООН

Российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает The Hill.

Видео в YouTube было обнародовано еще 22 декабря.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали видео, на котором женщина, идентифицированная как Никки Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

"Позвольте мне начать с большой благодарности вам за поддержку, которую мы получили в ходе сегодняшнего голосования. Мы этого никогда не забудем", - говорит Хейли.

Отметим, что речь идет о голосовании за резолюцию, в которой осуждалось решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Польша была одной из 35 стран, которые воздержались от голосования по этой резолюции.

Во время разговора с Хейли один из пранкеров также спросил ее о вымышленном острове Биномо в Южно-Китайском море.

"Вы знаете Биномо?" - спросил пранкеры. "Да, да", - ответила Хейли.

"У них были выборы, и мы считаем, что россияне вмешались", - сказал он.

"Да, абсолютно, они это сделали", - ответила Хейли. "Мы очень внимательно следили за этим, и я думаю, что мы будем продолжать наблюдать, поскольку нас волнуют вопросы, которые продолжают развиваться в регионе Южно-Китайского моря".

Сообщается, что представитель Хейли, Джон Дегори, отказался от комментариев после обнародования видео.

"Нам нечего сказать в связи с этим в настоящее время", - сказал он.

Ранее пранкеры позвонили в НАТО от имени Парубия.

Стоит отметить, что в феврале эти же пранкеры звонили самому Столтенбергу.

Источник: korrespondent.net