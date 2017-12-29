Лукашенко рассказал о трудолюбии украинцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и ее народ являются родными для его страны. Об этом он заявил сегодня, 29 декабря, сообщает БЕЛТА.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему (войну на Донбассе – ред.)", - заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что хорошо знает украинцев еще с молодости.

"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал глава государства.

При этом Лукашенко подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта в Украине. "Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - подчеркнул он.

Напомним, по словам Лукашенко, в мире идет глобальная война в пространстве СМИ и интернета, целью которой является дезориентация общества.

Источник: korrespondent.net