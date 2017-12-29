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29. 12. 2017

Синий снег в Питере: ученые установили причину

В веществе, изменившем цвет снежного покрова, токсинов нет, а по составу оно близко к ультрамариновому пигменту, который используется при изготовлении красок. Об этом говорится в обнародованном 29 декабря отчете департамента Росприроднадзора по СЗФО, сообщает РИА Новости.

Ведомство организовало проверку проб по жалобам местных жителей на синий снег, которым в минувший вторник была покрыта внутридомовая территория и тротуары Аптекарского проспекта.

"Проведено биологическое тестирование проб воды, образовавшейся в результате таяния синего снега… Тест показал, что проба воды не оказала токсического влияния на водоросли и бактерии. Данные результаты свидетельствуют о том, что пробы не токсичны, а вещество, которое вызвало изменение цветности снега, не вызывает экологической угрозы для окружающей среды", — говорится в сообщении.

Как уточняет Росприроднадзор, по итогам тестирования проб на металлы эксперты заключили, что вещество, из-за которого посинел снег, по своему компонентному составу близко к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.

"Возможным источником поступления в окружающую среду данного вещества могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега. Кроме того, на стенах здания были видны следы краски", — предполагает ведомство, уточняя, что результаты этого лабораторного исследования будут направлены в Госстройнадзор для проведения проверки.

Напомним, в нескольких дворах Санкт-Петербурга в районе Аптекарского проспекта 26 декабря выпал синий снег.

Ранее в Санкт-Петербурге выпавший в июле град образовал сугробы.

Источник: korrespondent.net

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