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29. 12. 2017

Лутковская рассказала, сколько россиян сидит в украинских тюрьмах

Около 320 граждан РФ содержатся в украинских тюрьмах. Среди них - десять военных, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, из общего числа россиян, около 20 человек связаны с конфликтом на Донбассе или событиями в Крыму.

"Их (граждан Российской Федерации, - ред.) до 320 лиц. Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", - сказала она. 

При этом на уточняющий вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила: "Есть, конечно".

"Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся. Было несколько предложений. Мы договорились обновить наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", -  рассказала уполномоченный по правам человека.

Ранее Лутковская рассказала, что в РФ заключены более 2200 украинцев.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в России задержали 100 украинских заробитчан.

Источник: korrespondent.net

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