29 декабря 2017, пятница, 21:40
+6°C
Завтра +2°C
+6°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
29. 12. 2017

В РФ ужесточат наказание за финансирование терроризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон подразумевает ужесточение ответственности за финансирование терроризма, а также за вербовку или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений.

Теперь подобное нарушение будет наказываться тюремным сроком вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, ранее Путин заявлял, что практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.