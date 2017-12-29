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29. 12. 2017

Опечатку Трампа признали словом года

Читатели издания The Daily Telegraph назвали словом года опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, которую признали неологизмом. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что за слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания.

На втором месте в рейтинге расположилось слово Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом (он сравнил Мэй с компьютерной программой, — ред.).

Третьим в голосовании стал биткоин.

Напомним, слово covfefe родилось 31 мая. В аккаунте Трампа появился незаконченный твит с загадочным covfefe. Пользователи принялись гадать, что означает это слово. Вероятно, Трамп имел в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала бы "Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...". Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться интернет-пользователям, терявшимся в догадках, что же он означает. Позже Трамп сам предложил читателям угадать значение слова.

 
 

Ранее Оксфордский словарь назвал слово года.

А в Швеции ввели в обращение слово "трампизация".

Источник: korrespondent.net

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