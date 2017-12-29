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29. 12. 2017

Генсек ООН поприветствовал процесс обмена пленными на Донбассе

Обмен пленными, который состоялся на Донбассе между Украиной и представителями самопровозглашенных республик, был высоко оценен со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Голос Америки.

По его словам, генсек ООН высоко оценил усилия всех, кто способствовал процессу обмена.

"Он (Гутерреш) надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны осуществить дальнейшие действия в этом духе", - отмечается в заявлении.

Гутерреш также призвал стороны к полному выполнению Минских соглашений и придерживаться режима прекращения огня в зоне проведения антиттерористической спецоперации.

Напомним, обмен пленными состоялся на Донбассе по формуле 73 на 233. Позже советник президента Юрий Бирюков сообщил, что среди украинских пленных есть 14 военнослужащих, которые могли предать присягу и сотрудничать с боевиками.

Источник: korrespondent.net

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